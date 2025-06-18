Российское посольство призывает граждан РФ покинуть Израиль
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Представители Посольства России призвали граждан РФ уехать из Израиля в связи с обострением ситуации на Ближнем востоке. Сделать это рекомендуется через пограничные переходы на границе с Египтом и Иорданией. Об этом говорится в сообщении представительства.
«После резкого обострения обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него 13 июня на горячую линию и электронную почту Посольства России в Тель-Авиве поступили более 850 звонков и 500 электронных писем от находящихся на территории Израиля российских граждан», — отметили в Посольстве.
Также россиян призывают сохранять бдительность и спокойствие, соблюдать все указания местных властей. По данным на 17 июня, среди пострадавших в результате обострения конфликта между Ираном и Израилем граждан России нет.
Министерство иностранных дел Российской Федерации ранее выступило с обращением к Израилю, настоятельно требуя прекращения ядерных ударов по Ирану. Москва подчеркнула, что подобные действия Тель-Авива являются прямым нарушением международного законодательства и представляют собой серьёзную угрозу для глобальной стабильности. Параллельно с этим, Россия уже приступила к репатриации своих граждан из Ирана, обеспечив им безопасный транзит на родину через Азербайджан, где созданы все необходимые условия для беспрепятственного прохождения. На данный момент в Россию возвращены 324 человека.