Российское посольство призывает граждан РФ покинуть Израиль

Представители Посольства России призвали граждан РФ уехать из Израиля в связи с обострением ситуации на Ближнем востоке. Сделать это рекомендуется через пограничные переходы на границе с Египтом и Иорданией. Об этом говорится в сообщении представительства.

«После резкого обострения обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг него 13 июня на горячую линию и электронную почту Посольства России в Тель-Авиве поступили более 850 звонков и 500 электронных писем от находящихся на территории Израиля российских граждан», — отметили в Посольстве.