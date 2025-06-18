Члены семей сотрудников российского посольства покинули Израиль

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил, что семьи сотрудников российского дипломатического представительства покинули Израиль и возвращаются в РФ. Их отъезд был осуществлён через территорию Египта.

Кроме того, Викторов отметил, что у посольства есть планы по перемещению ведомства в другое, более безопасное место.

«В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства, они реальные, разного рода, разными путями, мы следим за обстановкой», — подчеркнул он.