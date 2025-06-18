Члены семей сотрудников российского посольства покинули Израиль
Викторов: Семьи сотрудников посольства РФ уехали из Израиля через Египет
Посольство России в Израиле. Обложка © Официальный сайт посольства РФ в Израиле
Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщил, что семьи сотрудников российского дипломатического представительства покинули Израиль и возвращаются в РФ. Их отъезд был осуществлён через территорию Египта.
Кроме того, Викторов отметил, что у посольства есть планы по перемещению ведомства в другое, более безопасное место.
«В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства, они реальные, разного рода, разными путями, мы следим за обстановкой», — подчеркнул он.
Напомним, что ранее российское внешнеполитическое ведомство призвало Израиль остановить нанесение ядерных ударов по Ирану. Позиция Москвы состоит в том, что действия израильской стороны идут вразрез с нормами международного права и ставят под угрозу мирное сосуществование. Одновременно с этими заявлениями РФ организовала процесс эвакуации российских граждан из Ирана. Их возвращение на территорию РФ осуществляется транзитом через Азербайджан, где для этой цели созданы все условия. По словам Дмитрия Пескова, число репатриированных россиян достигло 324 человек.