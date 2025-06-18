МИД Египта призвал Иран и Израиль к прекращению огня

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провёл телефонные переговоры с иранским заместителем главы МИД Аббасом Аракчи и специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, обсуждая обострение ситуации между Ираном и Израилем. Согласно заявлению египетского ведомства, Абдель Аты подчеркнул важность немедленного прекращения огня и возобновления переговорного процесса между странами.

«Министр Абдель Аты заявил о необходимости действий по деэскалации в регионе, поиску дипломатических и политических путей, которые бы нейтрализовали угрозу поджигания ситуации по всему Ближнему Востоку», — подчеркнули в ведомстве.