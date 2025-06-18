МИД Египта призвал Иран и Израиль к прекращению огня
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Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты провёл телефонные переговоры с иранским заместителем главы МИД Аббасом Аракчи и специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, обсуждая обострение ситуации между Ираном и Израилем. Согласно заявлению египетского ведомства, Абдель Аты подчеркнул важность немедленного прекращения огня и возобновления переговорного процесса между странами.
«Министр Абдель Аты заявил о необходимости действий по деэскалации в регионе, поиску дипломатических и политических путей, которые бы нейтрализовали угрозу поджигания ситуации по всему Ближнему Востоку», — подчеркнули в ведомстве.
Аты подчеркнул важность усилий для прекращения огня и возобновления переговоров. Это единственный способ достичь стабильного соглашения по иранской ядерной программе. Он также отметил, что военные методы не являются решением для разрешения конфликтов в регионе.
Ранее МИД РФ призвал Израиль прекратить ядерные удары по Ирану. Российская сторона заявила, что действия Тель-Авива противоречат международному праву и угрожают миру. РФ уже организовала эвакуацию россиян из Ирана, предоставив им возможность вернуться на родину через территорию Азербайджана, где обеспечены необходимые условия для этого процесса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на данный момент в страну вернулись уже 324 российских гражданина.