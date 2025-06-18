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18 июня, 04:43

Армия обороны Израиля ночью атаковала объекты Ирана по обогащению урана

ЦАХАЛ: Более 50 истребителей атаковали иранские объекты по обогащению урана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

Свыше 50 израильских истребителей нанесли ночные удары по иранским объектам по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Более 50 истребителей ВВС совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана», — говорится в сообщении.

В ходе операции были поражены ключевые объекты иранского ВПК, включая предприятия по производству комплектующих для баллистических ракет (класса «земля-земля»), используемых для обстрелов Израиля, а также компонентов зенитных ракетных систем («земля-воздух»).

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Ранее ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушной цели после объявления тревоги. На севере Армия обороны Израиля перехватила объект, летевший с востока. В пресс-службе сообщали о «подозрительной воздушной цели».

Алена Пенчугина
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