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18 июня, 00:45

ВВС Ирана заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля

IRNA: Иран установил контроль над воздушным пространством Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Иранские воздушные силы в ходе ночной операции заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Сообщение об этом опубликовало агентство IRNA, ссылаясь на официальное заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В опубликованном сообщении утверждается, что недавняя ракетная атака продемонстрировала способность доминировать в воздушном пространстве Израиля, а также уязвимость местного населения перед подобными ударами.

Согласно информации агентства Mehr, представители КСИР призвали жителей одного из районов Тель-Авива к немедленной эвакуации.

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А ранее ВВС Израиля провели серию ударов по Тегерану. В результате произошёл большой взрыв в пригороде столицы. ЦАХАЛ также зафиксировал запуск ракет с территории Ирана. В связи с атакой было объявлено экстренное предупреждение, гражданскому населению предписано срочно укрыться в защищённых зонах.

Тимур Хингеев
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