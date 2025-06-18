ВВС Ирана заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля

Иранские воздушные силы в ходе ночной операции заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Сообщение об этом опубликовало агентство IRNA, ссылаясь на официальное заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В опубликованном сообщении утверждается, что недавняя ракетная атака продемонстрировала способность доминировать в воздушном пространстве Израиля, а также уязвимость местного населения перед подобными ударами.