«Мир запомнит это на века»: Иран пугающе намекнул на грядущий сюрприз
Иранское гостелевидение предупредило о сюрпризе, который мир запомнит на века
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Иранские государственное телевидение IRIB анонсировало значимое событие, которое должно произойти уже сегодня. Утверждается, что нас ждёт сюрприз, который мир запомнит на века
Хотя подробности не раскрываются, тон сообщения указывает на возможную демонстрацию силы или масштабный политический шаг. Подобные заявления с намёком на «запоминающийся сюрприз» звучат на фоне усиливающейся напряжённости в регионе и многочисленных сообщений о боевой активности со стороны Тегерана.
Ранее сообщалось, что израильская армия вновь зафиксировала пуски ракет со стороны Ирана, направленные на территорию еврейского государства. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что системы ПВО задействованы для отражения угроз. На фоне обострения конфликта Тегеран также выразил готовность нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства Вашингтона. Кроме того, источник в иранских силовых структурах сообщил, что в распоряжении Ирана имеются средства, которые способны застать Израиль врасплох.