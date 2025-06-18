«Мир запомнит это на века»: Иран пугающе намекнул на грядущий сюрприз

Иранские государственное телевидение IRIB анонсировало значимое событие, которое должно произойти уже сегодня. Утверждается, что нас ждёт сюрприз, который мир запомнит на века

Хотя подробности не раскрываются, тон сообщения указывает на возможную демонстрацию силы или масштабный политический шаг. Подобные заявления с намёком на «запоминающийся сюрприз» звучат на фоне усиливающейся напряжённости в регионе и многочисленных сообщений о боевой активности со стороны Тегерана.