Израиль снова зафиксировал ракетные запуски со стороны Ирана
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Израильские военные вновь зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Согласно информации, ракеты были направлены в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны были немедленно приведены в действие для перехвата возможной угрозы.
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В связи с атакой было объявлено экстренное предупреждение, гражданскому населению предписано срочно укрыться в защищённых зонах и не покидать их до получения официального разрешения. Подобная тревога объявляется не впервые — в ночь на среду израильская армия также докладывала о запуске ракет из Ирана.
World Source News24/7 сообщил, что около 20 автомобилей загорелись на автостоянке в Тель-Авиве после ракетной атаки Ирана. На месте сейчас работают пожарные. О пострадавших и жертвах пока не сообщалось.
Ранее в Тель-Авиве зафиксировали падение ракеты-перехватчика, которая отклонилась от заданной траектории и не достигла цели. Армия обороны Израиля уже информировала о новом ракетном обстреле, осуществлённом с территории Ирана. В связи с угрозой местным жителям было рекомендовано немедленно укрыться в защищённых помещениях.