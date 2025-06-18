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17 июня, 21:57

Армия Израиля сообщает о пусках ракет из Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Армия Израиля распространила заявление о фиксации нового ракетного обстрела, осуществлённого с территории Ирана. Населению рекомендовали спрятаться в укрытиях.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении.

Начат перехват воздушных целей. По данным агентства IRNA, сирены звучат в Тель-Авиве, работает ПВО.

У Ирана в рукаве есть козыри и Израиль скоро увидит то, чего не ожидал
У Ирана в рукаве есть козыри и Израиль скоро увидит то, чего не ожидал

Ранее сообщалось, что Иран подготовил ракеты для ударов по базам Вашингтона на Ближнем Востоке. Тегеран готовится к потенциальным ударам по американским военным объектам, если Соединённые Штаты вмешаются в текущий конфликт. Об это пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в американских структурах.

Алена Пенчугина
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