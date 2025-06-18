Армия Израиля сообщает о пусках ракет из Ирана

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Защитные системы работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении.

У Ирана в рукаве есть козыри и Израиль скоро увидит то, чего не ожидал

У Ирана в рукаве есть козыри и Израиль скоро увидит то, чего не ожидал

Ранее сообщалось, что Иран подготовил ракеты для ударов по базам Вашингтона на Ближнем Востоке. Тегеран готовится к потенциальным ударам по американским военным объектам, если Соединённые Штаты вмешаются в текущий конфликт. Об это пишет газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в американских структурах.