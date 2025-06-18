ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 23:53

Военная авиация Израиля атаковала Тегеран

ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят серию ударов в районе Тегерана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xnir Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xnir Photography

Военно-воздушные силы Израиля проводят серию авиаударов в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Взрыв в Тегеране. Видео © X / Tiger NS

«Армия обороны Израиля: В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов в районе Тегерана», — говорится в сообщении.

Агентство NourNews в свою очередь сообщает о взрыве в одном из пригородов столицы.

Иран заявил о роли МАГАТЭ и Запада в эскалации израильской агрессии
Иран заявил о роли МАГАТЭ и Запада в эскалации израильской агрессии

А ранее Иран выпустил ракеты по территории Израиля. ЦАХАЛ порекомендовала гражданам спрятаться в убежищах. В результате попытки ликвидации снаряда в Тель-Авиве, ракета-перехватчик из-за технической неисправности не поразила цель и рухнула.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar