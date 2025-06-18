Военная авиация Израиля атаковала Тегеран

Военно-воздушные силы Израиля проводят серию авиаударов в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Взрыв в Тегеране. Видео © X / Tiger NS

«Армия обороны Израиля: В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов в районе Тегерана», — говорится в сообщении.