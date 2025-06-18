Военная авиация Израиля атаковала Тегеран
ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят серию ударов в районе Тегерана
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Военно-воздушные силы Израиля проводят серию авиаударов в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Взрыв в Тегеране. Видео © X / Tiger NS
«Армия обороны Израиля: В настоящее время ВВС Израиля наносят серию ударов в районе Тегерана», — говорится в сообщении.
Агентство NourNews в свою очередь сообщает о взрыве в одном из пригородов столицы.
А ранее Иран выпустил ракеты по территории Израиля. ЦАХАЛ порекомендовала гражданам спрятаться в убежищах. В результате попытки ликвидации снаряда в Тель-Авиве, ракета-перехватчик из-за технической неисправности не поразила цель и рухнула.