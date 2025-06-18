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17 июня, 23:33

Иран заявил о роли МАГАТЭ и Запада в эскалации израильской агрессии

Постпред Ирана: Бездействие МАГАТЭ спровоцировало атаки Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lensw0rId

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lensw0rId

Постоянное представительство Ирана в Вене обвинило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в бездействии и политически мотивированной антииранской резолюции. Это, по их мнению, способствовало условиям для атак Израиля на ядерные объекты и жилые кварталы.

Глава иранской миссии Реза Наджафи, выступая на сессии МАГАТЭ, заявил, что организация и её генеральный директор Рафаэль Гросси обязаны были предпринять действенные меры после получения от Тегерана подтверждённых предупреждений о рисках для ядерных объектов.

«Неспособность МАГАТЭ и его генерального директора, а также политически мотивированная резолюция «евротройки» и США фактически поощрили израильский режим и создали условия, в которых возможны акты агрессии не только против ядерных объектов, но и против жилых районов», — заявил Наджафи.

Дипломат подчеркнул, что нападение Израиля нарушает нормы международного права, включая Устав ООН и устав МАГАТЭ. Наджафи назвал эти действия примером «государственного терроризма», угрожающего глобальной безопасности и стабильности.

Кроме того, представитель Ирана отметил осведомлённость США о предстоящих атаках, что, по его мнению, указывает на знание и поддержку с их стороны. По его словам, израильская агрессия была осуществлена с полной разведывательной, политической и материальной помощью американской стороны.

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А ранее в МИД РФ потребовали от МАГАТЭ представить всесторонний анализ последствий атаки, совершённой Израилем по иранским ядерным объектам. Документ должен содержать прямое описание повреждений и степень опасности для международных специалистов на месте объектов. Россия также поддерживает дипломатический путь урегулирования.

Тимур Хингеев
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