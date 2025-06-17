В МИД России потребовали «неприпудренные» оценки ущерба Ирану
МИД РФ ожидает от МАГАТЭ доклада с прямой оценкой ущерба Ирану от ударов ЦАХАЛ
МИД РФ. Обложка © Life.ru
Министерство иностранных дел РФ призвало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представить всесторонний анализ последствий атаки, совершённой Израилем по иранским ядерным объектам. Москва настаивает, чтобы документ содержал прямое описание повреждений и степени опасности для международных специалистов, находившихся в момент удара на месте.
«Российская сторона ожидает от руководства Агентства подготовки в самое ближайшее время развёрнутого письменного доклада для рассмотрения в СУ МАГАТЭ и СБ ООН с объективными и «неприпудренными» оценками ущерба, нанесённого израильскими военными безопасности ядерно-энергетического комплекса ИРИ, а также применению гарантий МАГАТЭ в Иране», — говорится в сообщении.
МИД РФ приветствует готовность Ирана соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и возобновить диалог с США при условии прекращения израильских атак. Россия также поддерживает дипломатический путь урегулирования и подчёркивает, что цели нераспространения нельзя достигать силой и за счёт мирных жителей.
А ранее в МИД РФ выступили с резким осуждением атак Израиля на иранские мирные ядерные объекты. Согласно дипломатам, ЦАХАЛ нарушает нормы международного права и несёт угрозу всему миру, а подобные действия способны дестабилизировать обстановку не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.