СМИ сообщили о переброске дополнительных истребителей США на Ближний Восток

Соединённые Штаты Америки принимают меры по усилению своего военного присутствия на Ближнем Востоке, перебрасывая дополнительные истребители и продлевая сроки размещения авиационных сил в регионе. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на правительственный источник.

В рамках этих усилий в регион направляются современные истребители, включая модели F-16, F-22 и F-35, которые будут использоваться в качестве авиации противовоздушной обороны. Эти действия подчёркивают растущую обеспокоенность США по поводу безопасности своих военных контингентов и стабильности в регионе.