США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток
Пентагон: США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток
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Представитель Министерства обороны США сообщил о решении Вашингтона направить авианосную ударную группу, возглавляемую авианосцем USS Nimitz, в регион Ближнего Востока, находящийся в зоне действия Центрального командования (CENTCOM). Целью перемещения является обеспечение безопасности и защиты американских военнослужащих.
«В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента», — сообщил в беседе с РИА «Новости» представитель Пентагона.
Согласно заявлению представителя военного ведомства США, военно-морские силы Соединённых Штатов продолжают выполнять задачи в восточной части Средиземного моря. Эта активность соответствует интересам национальной безопасности государства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии текущих планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. При этом он потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции».