США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток

Представитель Министерства обороны США сообщил о решении Вашингтона направить авианосную ударную группу, возглавляемую авианосцем USS Nimitz, в регион Ближнего Востока, находящийся в зоне действия Центрального командования (CENTCOM). Целью перемещения является обеспечение безопасности и защиты американских военнослужащих.

«В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента», — сообщил в беседе с РИА «Новости» представитель Пентагона.

Согласно заявлению представителя военного ведомства США, военно-морские силы Соединённых Штатов продолжают выполнять задачи в восточной части Средиземного моря. Эта активность соответствует интересам национальной безопасности государства.