ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушной цели после объявления тревоги

После объявления тревоги на севере Армия обороны Израиля перехватила воздушную цель, летевшую с востока. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В США считают, что ближайшие двое суток станут решающими в эскалации с Ираном

В США считают, что ближайшие двое суток станут решающими в эскалации с Ираном

Ранее ВВС Ирана заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) призвали жителей одного из районов Тель-Авива к немедленной эвакуации. Сегодня ночью военная авиация Израиля в свою очередь атаковала Тегеран. Взрыв прогремел в одном из пригородов столицы.