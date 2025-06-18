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18 июня, 04:14

ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушной цели после объявления тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

После объявления тревоги на севере Армия обороны Израиля перехватила воздушную цель, летевшую с востока. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, перелетевшую с востока», — говорится в сообщении.

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Ранее ВВС Ирана заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) призвали жителей одного из районов Тель-Авива к немедленной эвакуации. Сегодня ночью военная авиация Израиля в свою очередь атаковала Тегеран. Взрыв прогремел в одном из пригородов столицы.

Алена Пенчугина
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