ЦАХАЛ заявила о перехвате воздушной цели после объявления тревоги
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После объявления тревоги на севере Армия обороны Израиля перехватила воздушную цель, летевшую с востока. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«ВВС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, перелетевшую с востока», — говорится в сообщении.
Ранее ВВС Ирана заявили о полном контроле над воздушным пространством Израиля. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) призвали жителей одного из районов Тель-Авива к немедленной эвакуации. Сегодня ночью военная авиация Израиля в свою очередь атаковала Тегеран. Взрыв прогремел в одном из пригородов столицы.