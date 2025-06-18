В США считают, что ближайшие двое суток станут решающими в эскалации с Ираном
ABC: В США заявили о решающих 24-48 часах в конфликте с Ираном
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В Соединённых Штатах заявили о критических 24-48 часах для Ирана с намёком на возможное применение силы. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, данное решение было принято во время совещания американского лидера Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник.
Ранее Трамп отказался от переговоров с Ираном на Ближнем Востоке. Белый дом в последний момент отложил участие американской делегации. Отказ от диалога произошёл на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном и нарастающего риска втягивания США в открытое военное противостояние.