В США считают, что ближайшие двое суток станут решающими в эскалации с Ираном

В Соединённых Штатах заявили о критических 24-48 часах для Ирана с намёком на возможное применение силы. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, данное решение было принято во время совещания американского лидера Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник.