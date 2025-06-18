«Не избежит проклятия»: Пушков предупредил Трампа о риске повторить судьбу президентов США

Член Совета Федерации Алексей Пушков предупредил в своём Telegram-канале о последствиях, которые может повлечь за собой американская военная операция против Ирана. По его словам, подобный шаг лишит Дональда Трампа статуса единственного лидера США за последние десятилетия, избежавшего вооружённых конфликтов при нахождении у власти.

Пушков напомнил, что с момента окончания президентства Джимми Картера каждый глава Белого дома ввязывался в ту или иную войну. Республиканец до сих пор оставался исключением, подчёркивая, что за весь срок в должности не отдал приказов о начале боевых действий.