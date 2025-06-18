В Израиле открылась запись на эвакуационные рейсы для иностранных туристов

На фоне обострения ситуации в регионе власти Израиля начали организованный вывоз иностранных туристов. Как сообщили в Минтуризма страны, на территории еврейского государства сейчас находятся около 38 тысяч туристов из разных стран. Для них уже открыта запись на вывозные рейсы.

«Министерство туризма Израиля под руководством министра туризма Хаима Каца открыло запись на вывозные рейсы для туристов, желающих выехать из страны», — говорится в сообщении.

Помимо авиаперелётов, работают сухопутные пограничные переходы с Иорданией и Египтом — некоторые туристы уже воспользовались этим маршрутом для выезда.