ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 11:11

В Израиле открылась запись на эвакуационные рейсы для иностранных туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

На фоне обострения ситуации в регионе власти Израиля начали организованный вывоз иностранных туристов. Как сообщили в Минтуризма страны, на территории еврейского государства сейчас находятся около 38 тысяч туристов из разных стран. Для них уже открыта запись на вывозные рейсы.

«Министерство туризма Израиля под руководством министра туризма Хаима Каца открыло запись на вывозные рейсы для туристов, желающих выехать из страны», — говорится в сообщении.

Помимо авиаперелётов, работают сухопутные пограничные переходы с Иорданией и Египтом — некоторые туристы уже воспользовались этим маршрутом для выезда.

МИД Египта призвал Иран и Израиль к прекращению огня
МИД Египта призвал Иран и Израиль к прекращению огня

Ранее с призывом покинуть Израиль выступило и российское посольство. В дипведомстве рекомендовали россиянам уезжать через те же пограничные переходы. С 13 июня на горячую линию и электронную почту посольства поступило более 850 звонков и 500 писем от обеспокоенных граждан РФ.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar