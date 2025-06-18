«Мы в миллиметрах от катастрофы»: Захарова сделала заявление о конфликте Ирана и Израиля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с тревожным заявлением о ситуации вокруг иранских ядерных объектов. Она подчеркнула, что вопрос уже не в теоретических обсуждениях, а в реальной угрозе, с которой сталкивается Иран. Её слова передаёт корреспондент Life.ru с полей ПМЭФ.

Мария Захарова о конфликте между Ираном и Израилем. Видео © Life.ru

«Здесь уже надо рассуждать не философствуя о порогах, о линиях, о каких-то границах, а нужно уже, исходя из заявления Министерства иностранных дел, которые вчера были сделаны, понимать, что мы в миллиметрах от катастрофы. Это миллиметры, опять же, не гипотетические, а практические», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что каждый день происходят многократные ракетные удары по атомным ядерным объектам мирной гражданской инфраструктуры Ирана, которые находятся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Она подчеркнула, что они могут привести к катастрофическим последствиям, если они повредят соответствующие материалы.

Захарова также подчеркнула роль России как постоянного члена Совета безопасности ООН и посредника в переговорах по иранской ядерной программе. Она отметила, что Москва готова оказать содействие в переговорах между Ираном и Вашингтоном, особенно в свете недавней эскалации со стороны Израиля.