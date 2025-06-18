Путин провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин и президент ОАЭ провели переговоры по ситуации на Ближнем Востоке
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером ОАЭ. Общение состоялось по инициативе Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы президент России заявил о готовности Москвы содействовать налаживанию диалога между Ираном и Израилем, выступая в роли посредника. Стороны также отметили необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке и активизации усилий по решению вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
«Главы государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также условились о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении Кремля.
Ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы турецкий лидер осудил действия израильских властей и выразил обеспокоенность возможным развязыванием новой войны в регионе.