Путин провёл телефонный разговор с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером ОАЭ. Общение состоялось по инициативе Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна, сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также условились о продолжении личных контактов», — говорится в сообщении Кремля.