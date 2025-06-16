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Регион
16 июня, 11:19

Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Путин и Эрдоган обсудили конфликт Израиля и Ирана по телефону

Обложка © ТАСС / AP / Turkish Presidency

Обложка © ТАСС / AP / Turkish Presidency

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону конфликт Израиля и Ирана, сообщила канцелярия турецкого лидера. Уточняется, что лидеры обеих стран осудили агрессивную политику еврейского государства.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, двусторонние отношения и региональные проблемы», — сообщила канцелярия.

В ходе звонка Эрдоган осудил действия израильского правительства, возглавляемого премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он подчеркнул, что политика Нетаньяху подрывает международное право и создаёт серьёзную угрозу глобальной безопасности. Кроме того, президент Турции предупредил, что регион не должен допустить развязывания новой войны.

В ходе обсуждения украинского вопроса Путин поблагодарил Турцию за содействие в организации прямых переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в Кремле, Россия в полном объёме выполняет достигнутые договорённости, в том числе по передаче тел погибших военных и обмену военнопленными.

Кроме того, стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив энергетике. Эти темы планируется детально рассмотреть в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и предстоящего в конце июня заседания российско-турецкой межправкомиссии. Кроме того, Эрдоган также поздравил всех россиян с прошедшим Днём России.

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Ранее Эрдоган выразил уверенность в необходимости немедленно остановить Израиль. Он заявил, что снизить эскалацию в регионе возможно лишь благодаря жёстким мерам в адрес Израиля, который спровоцировал кровавое противостояние. Он также предупредил, что разрастающийся конфликт способен вызвать масштабный поток нелегальных мигрантов. Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает против дальнейшего кровопролития и разрушений на Ближнем Востоке.

Александра Мышляева
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