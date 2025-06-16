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16 июня, 10:10

В Кремле прокомментировали планы Нетаньяху свергнуть власть в Иране за счёт обстрелов

Песков: Кремль видел заявление Нетаньяху о «смене власти в Иране»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Life.ru

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Life.ru

В Кремле обратили внимание на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что удары по Ирану якобы могут спровоцировать смену власти в Исламской республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Безусловно, это заявление мы видели, слышали и читали», — ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.

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Напомним, накануне Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу заявил, будто израильские авиаудары способы свернуть власть в Иране. По мнению главы правительства еврейского государства, руководство Исламской республики «находится в крайне уязвимом положении» и «его хотят свергнуть 80% иранцев».

Александр Юнашев
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