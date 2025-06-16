В Кремле прокомментировали планы Нетаньяху свергнуть власть в Иране за счёт обстрелов
Песков: Кремль видел заявление Нетаньяху о «смене власти в Иране»
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В Кремле обратили внимание на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что удары по Ирану якобы могут спровоцировать смену власти в Исламской республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Безусловно, это заявление мы видели, слышали и читали», — ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.
Напомним, накануне Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу заявил, будто израильские авиаудары способы свернуть власть в Иране. По мнению главы правительства еврейского государства, руководство Исламской республики «находится в крайне уязвимом положении» и «его хотят свергнуть 80% иранцев».