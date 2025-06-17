«Город-призрак»: Улицы Тель-Авива опустели из-за ударов Ирана

Улицы израильского города Тель-Авив выглядят опустевшими из-за ракетных ударов Ирана. Как сообщает РИА «Новости», несмотря на это, никакой паники среди населения не наблюдается.

Улицы Тель-Авива опустели из-за ударов Ирана. Видео © X / 1_ysi_1

«Тель-Авив превратился в город-призрак, в котором нет ни людей, ни транспорта, ни движения, ни магазинов, только клубы дыма, языки пламени и звуки взрывов. Экономический, социальный, коммерческий и функциональный паралич», — гласит подпись к видео с места событий.

В связи с введённым особым режимом жизнедеятельности для населения в Тель-Авиве, как и в других городах, ограничена работа общественного транспорта, закрыты государственные учреждения, больницы переведены на особый порядок работы. Также недоступны для посещения большинство увеселительных заведений.

Однако люди продолжают трапезничать в кафетериях, которые открыты практически на любой улице в центре города. Поставки в продовольственные магазины осуществляются в бесперебойном режиме, поэтому нехватки продуктов не наблюдается.