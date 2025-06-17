Поток вырос вдвое: Граждане Ирана и Израиля массово бегут от войны в Россию

На фоне эскалации на Ближнем Востоке тысячи граждан Израиля и Ирана начали прибывать в Россию. Поток людей за последнее время вырос в два раза. Однако их путь на российскую землю оказался непростым: пограничники ввели более строгие меры контроля, растягивая проверку каждого прибывшего на пять и более часов, передаёт Mash.

По информации телеграм-канала, граждане этих стран добираются окольными путями, через транзитные узлы в Стамбуле, Баку и Египте. Чтобы не упустить никого из виду, пограничные службы обзавелись дополнительной базой данных. Большая часть прибывающих — россияне с двойным гражданством, чаще всего израильским или иранским. Многие из них, не ступавшие на родную землю десятилетиями, теперь проходят настоящий допрос: отпечатки пальцев, изучение содержимого телефонов, пробив по всем базам и беседы под прицелом видеокамер. И всё это порой растягивается на долгие пять часов, а то и дольше.

Процедуры досмотра для граждан Ближнего Востока остаются крайне строгими, что нередко приводит к отказу во въезде. Более того, даже россиянам с двойным гражданством, выражающим недовольство затяжными проверками на границе, отказывают в допуске на территорию страны.