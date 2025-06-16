Израиль ударил по штаб-квартире иранского ТВ – момент попал в прямой эфир
Израиль ударил по штаб-квартире иранского телевидения во время выпуска новостей
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Израиль ударил по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB прямо во время выпуска новостей. Момент, как утверждает агентство NourNews, попал в прямой эфир. На кадрах диктор встаёт с места после звука взрыва, экран на заднем фоне гаснет, помещение наполняется дымом.
Видео © IRIB
Сообщается, что несколько журналистов погибло. Точное количество жертв пока не уточняется.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал против Израиля военную операцию «Восставший лев». Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы республики. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 3». В результате израильских ударов в Иране погибло уже более 220 человек, ранено — более 1000. Среди жертв — свыше 20 иранских военных. В Израиле заявили, что за три дня жертвами иранский ударов стало 24 человека, около 600 получили ранения. Обмены ударами продолжаются. Так, сегодня, 16 июня, Израиль обрушил на Иран новую волну ракетных ударов и призвал народ бежать. Тегеран обещал ответить Тель-Авиву.