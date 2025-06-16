Израиль ударил по штаб-квартире иранского ТВ – момент попал в прямой эфир

Израиль ударил по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB прямо во время выпуска новостей. Момент, как утверждает агентство NourNews, попал в прямой эфир. На кадрах диктор встаёт с места после звука взрыва, экран на заднем фоне гаснет, помещение наполняется дымом.