Израиль обрушил на Иран новую волну ракетных ударов и призвал народ бежать
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Израиль нанёс по иранской территории очередной мощный удар, кадры разрушений появились в Сети. На них видно, что прилёты пришлись вблизи жилых кварталов. Сейчас Армия обороны Израиля распространяет через соцсети предупреждение для иранцев на фарси и арабском языке, призывая покинуть дома, расположенные рядом с оружейными предприятиями.
Удар Израиля по Иран. Видео © Х / ArazNews
По данным Reuters, Израиль преследует цель сравнять с землёй все военные заводы в Иране, мирных жителей просят не возвращаться в дома до особого уведомления. Предупреждение, как утверждается, касается не только крупных объектов, но и вспомогательных производств. Министр обороны Израиля Исраэль Кац язвительно заявил, что его армия будет «сдирать кожу с иранской змеи в Тегеране и повсюду». К слову, подобное предупреждение для простых иранцев было сделано Тель-Авивом впервые с начала эскалации.
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Тегеран с целью уничтожения ядерных объектов. Иран назвал это объявлением войны и начал ответные обстрелы. Сейчас конфликт набирает обороты. В Иране с начала эскалации погибли более 220 человек, больше 1200 пострадали. В Израиле известно о 24 погибших на данный момент. Прошедшей ночью Иран вновь направил несколько десятков ответных ракет в сторону Израиля. Некоторые снаряды прилетели в электроподстанцию в Хайфе. Другие — попали прямо в жилые дома в Тель-Авиве. Израильские военные также наносят удары, в том числе по командным центрам КСИР в Иране.