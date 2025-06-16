Израиль обрушил на Иран новую волну ракетных ударов и призвал народ бежать

Израиль нанёс по иранской территории очередной мощный удар, кадры разрушений появились в Сети. На них видно, что прилёты пришлись вблизи жилых кварталов. Сейчас Армия обороны Израиля распространяет через соцсети предупреждение для иранцев на фарси и арабском языке, призывая покинуть дома, расположенные рядом с оружейными предприятиями.

По данным Reuters, Израиль преследует цель сравнять с землёй все военные заводы в Иране, мирных жителей просят не возвращаться в дома до особого уведомления. Предупреждение, как утверждается, касается не только крупных объектов, но и вспомогательных производств. Министр обороны Израиля Исраэль Кац язвительно заявил, что его армия будет «сдирать кожу с иранской змеи в Тегеране и повсюду». К слову, подобное предупреждение для простых иранцев было сделано Тель-Авивом впервые с начала эскалации.