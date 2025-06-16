Разрушенное здание иранской телекомпании IRIB сняли на видео после удара ЦАХАЛ
Здание иранского государственного телевидения в огне. Обложка © Telegram / akhbarefori
В здании государственного телевидения Ирана произошёл пожар после израильского авиаудара. Кадры охваченного огнём телецентра распространяются в социальных сетях.
Здание государственного телевидения Ирана после удара ЦАХАЛ. Видео © Telegram / akhbarefori
На опубликованных кадрах видно, что сразу несколько секций здания охвачены огнём. Над крышей поднимается густой чёрный дым.
К слову, стала известна судьба иранской телеведущей, которая была в эфире в момент удара. Женщина не пострадала и вскоре вернулась, чтобы продолжить трансляцию.
Напомним, сегодня Израиль атаковал штаб-квартиру государственной телерадиокомпании Ирана IRIB. Момент прилёта попал в прямой эфир, в котором видно, как телеведущая уходит после удара, с потолка падает штукатурка, а студия заполняется дымом. После этого иранская сторона анонсировала «очень мощный удар» по израильской территории.