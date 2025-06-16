Разрушенное здание иранской телекомпании IRIB сняли на видео после удара ЦАХАЛ

В здании государственного телевидения Ирана произошёл пожар после израильского авиаудара. Кадры охваченного огнём телецентра распространяются в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что сразу несколько секций здания охвачены огнём. Над крышей поднимается густой чёрный дым.

К слову, стала известна судьба иранской телеведущей, которая была в эфире в момент удара. Женщина не пострадала и вскоре вернулась, чтобы продолжить трансляцию.