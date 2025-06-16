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16 июня, 16:44

Разрушенное здание иранской телекомпании IRIB сняли на видео после удара ЦАХАЛ

Здание иранского государственного телевидения в огне. Обложка © Telegram / akhbarefori

Здание иранского государственного телевидения в огне. Обложка © Telegram / akhbarefori

В здании государственного телевидения Ирана произошёл пожар после израильского авиаудара. Кадры охваченного огнём телецентра распространяются в социальных сетях.

Здание государственного телевидения Ирана после удара ЦАХАЛ. Видео © Telegram / akhbarefori

На опубликованных кадрах видно, что сразу несколько секций здания охвачены огнём. Над крышей поднимается густой чёрный дым.

К слову, стала известна судьба иранской телеведущей, которая была в эфире в момент удара. Женщина не пострадала и вскоре вернулась, чтобы продолжить трансляцию.

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Напомним, сегодня Израиль атаковал штаб-квартиру государственной телерадиокомпании Ирана IRIB. Момент прилёта попал в прямой эфир, в котором видно, как телеведущая уходит после удара, с потолка падает штукатурка, а студия заполняется дымом. После этого иранская сторона анонсировала «очень мощный удар» по израильской территории.

Юрий Лысенко
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