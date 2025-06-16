«Не оставим им безопасного места»: Иран анонсировал «очень большой» удар по Израилю

Иранские военнослужащие не намерены оставлять без ответа очередные обстрелы со стороны Израиля, поэтому готовятся к мощному удару по территории противника. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

«Иран готовится нанести очень большой удар в ответ на первые злодеяния сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. Life.ru)», — сказано в материале.

По данным агентства Tasnim, Тегеран «сыт по горло» агрессией израильской стороны и ударами по жилым кварталам. Как рассказал журналистам иранский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, в случае новой попытки ударить по жилым домам Тегеран готов к жёсткому ответу, и тогда «не останется безопасного места для сионистов».