«Не оставим им безопасного места»: Иран анонсировал «очень большой» удар по Израилю
Fars: Иран готовится нанести очень большой удар по Израилю
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Иранские военнослужащие не намерены оставлять без ответа очередные обстрелы со стороны Израиля, поэтому готовятся к мощному удару по территории противника. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
«Иран готовится нанести очень большой удар в ответ на первые злодеяния сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. Life.ru)», — сказано в материале.
По данным агентства Tasnim, Тегеран «сыт по горло» агрессией израильской стороны и ударами по жилым кварталам. Как рассказал журналистам иранский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, в случае новой попытки ударить по жилым домам Тегеран готов к жёсткому ответу, и тогда «не останется безопасного места для сионистов».
«До настоящего момента Иран сознательно не наносил прямые удары по жилым районам на оккупированных территориях (речь идёт об Израиле — прим. Life.ru). Если израильтяне совершат очередную глупость, мы не оставим им ни одного безопасного места», — подчеркнул иранский политик.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что если Соединённые Штаты не утихомирят Израиль, то Иран будет вынужден к значительно более радикальным ответным мерам. Израиль тоже настроен воинственно. Там даже угрожают мирным жителям Исламской республики. В Иране с начала эскалации погибли более 220 человек, около 1800 пострадали. В Израиле известно о 24 погибших на данный момент.