Министр здравоохранения Ирана сообщил о 1,8 тысячи раненых от атак Израиля

В результате израильских ударов по территории Ирана пострадали не менее 1,8 тысячи человек. Об этом сообщил министр здравоохранения и медицинского образования республики Мохаммад Реза Зафарганди.

«В результате атак сионистского режима (имеется в виду Израиль — Прим. Life.ru) у нас по меньшей мере 1800 раненых, при этом большинство погибших и пострадавших — мирные жители», — сказал он иранскому государственному телевидению.

При этом Зафарганди не предоставил информации о числе погибших в результате этих атак.

Ранее сообщалось, что Израиль совершил очередной сильный удар по территории Ирана, в Сети появились видео с разрушениями. На кадрах видно, что взрывы произошли недалеко от жилых районов. Армия обороны Израиля через соцсети распространяет предупреждения на фарси и арабском, призывая жителей Ирана эвакуироваться из домов, находящихся рядом с военными заводами.