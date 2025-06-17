В результате удара Израиля по штаб-квартире иранского ТВ погибли три человека

В результате удара израильской армии по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB 16 июня погибли три человека. Об этом сообщает агентство Fars.

Атака произошла в прямом эфире во время выпуска новостей. На записи видно, как ведущая встаёт с места после звука взрыва, экран позади неё гаснет, а студия быстро заполняется дымом. Позже появились кадры разрушенного здания телекомпании.