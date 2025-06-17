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Регион
17 июня, 05:08

В результате удара Израиля по штаб-квартире иранского ТВ погибли три человека

Здание иранского государственного телевидения в огне. Обложка © Telegram / akhbarefori

Здание иранского государственного телевидения в огне. Обложка © Telegram / akhbarefori

В результате удара израильской армии по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB 16 июня погибли три человека. Об этом сообщает агентство Fars.

Среди жертв оказались главный редактор новостного отдела Нима Раджабпур и сотрудница секретариата Масуме Азими. Личность третьего погибшего на данный момент неизвестна.

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Атака произошла в прямом эфире во время выпуска новостей. На записи видно, как ведущая встаёт с места после звука взрыва, экран позади неё гаснет, а студия быстро заполняется дымом. Позже появились кадры разрушенного здания телекомпании.

Артём Гапоненко
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