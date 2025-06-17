Семью из Москвы с больной раком дочерью не выпускают из Израиля
«Осторожно, Москва»: Россияне с онкобольным ребёнком застряли в Израиле
Россияне застряли с ребёнком, страдающим онлкологией. Обложка © ТАСС / АР
Семья из Москвы, приехавшая в Израиль на лечение онкологического заболевания своей пятилетней дочери Алевтины, оказалась в ловушке. Единственная возможность покинуть страну сейчас — длительная и рискованная поездка через египетскую границу, что крайне опасно для состояния девочки. Россияне обратились за помощью к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
31-летняя Анна привезла Алевтину в Тель-Авив в апреле, надеясь спасти её от B-клеточной лимфомы. Во время курса химиотерапии город подвергся ракетным обстрелам со стороны Ирана. Отец с дочерью вынуждены были укрываться в больничных бомбоубежищах прямо во время процедур. До последнего родители старались оставаться в Израиле, чтобы обеспечить Алевтине необходимое лечение. Но ночные сирены и бомбоубежища заставили их эвакуироваться. Единственный доступный путь вёл через Египет.
Россияне и их больная раком дочь. Видео © Telegram / «Осторожно, Москва»
«На наши возражения о том, что путь из Тель-Авива до границы с Египтом небезопасен, нам говорят, что угрозы никакой нет. Хотя местные — наши врачи, координаторы, водители, наконец, — все в один голос говорят, что ехать таким образом без охраны с больным ребёнком — безрассудно», — заявила Анна.
Сейчас Алевтина проходит второй блок химиотерапии, и, хотя лечение даёт положительные результаты, оно сильно ослабило её иммунитет. Любая инфекция может свести на нет все усилия.
Отчаявшись, родители обратились в МИД России и Марии Львовой-Беловой с просьбой об эвакуации из Тель-Авива. Они молят о безопасном маршруте, например, через Северный Кипр, чтобы вернуть Алевтину в Москву и продолжить лечение. Они надеются на помощь и понимание российских властей в этой критической ситуации.
Эскалация между Ираном и Израилем началась в ночь на 13 июня. Израильские военные заявили о начале масштабной операции, целью которой является уничтожение военных и ядерных объектов Ирана. Сегодня иранская сторона сообщила об уничтожении штаб-квартиры «Моссада» в пригороде Тель-Авива, а представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили о намерении продолжать атаки на ключевые объекты инфраструктуры Израиля до полного их уничтожения.