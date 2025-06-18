Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране

Удар по иранской атомной электростанции «Бушер» может обернуться катастрофическими экологическими последствиями, заявил заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что сам реактор не способен взорваться, но радиоактивное загрязнение при атаке может превзойти последствия ядерного взрыва.

«Хочу сказать, исходя из своего опыта и здравого смысла, что ни одна из станций мира не защищена от войны. Современные ракеты легко продырявят, пробуравят и пробьют контайнменты гермообъёма», — отметил Чудаков на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, удары по атомной энергетике недопустимы, поскольку приводят к разрушению конструкций и радиоактивному загрязнению местности. Он также пояснил, что проектные решения полностью исключают инциденты, связанные с реактивностью, подобные аварии на Чернобыльской АЭС. Тем не менее разрушение инфраструктуры станции может привести к рассеиванию радиоактивных материалов на большие территории.

«Ядерного взрыва не получишь. Инциденты с реактивностью исключены проектами. Но загрязнения, к сожалению, здесь будет больше, чем от атомного взрыва», — заключил он.

Заявление Чудакова прозвучало на фоне растущей напряжённости в регионе и опасений, что военные действия могут затронуть критически важные объекты атомной инфраструктуры.