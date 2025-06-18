Замглавы МАГАТЭ рассказал, что последует за ударом по АЭС в Иране
Замглавы МАГАТЭ Чудаков предупредил о риске при ударе по АЭС в Иране
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Удар по иранской атомной электростанции «Бушер» может обернуться катастрофическими экологическими последствиями, заявил заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков в интервью РИА «Новости». Он подчеркнул, что сам реактор не способен взорваться, но радиоактивное загрязнение при атаке может превзойти последствия ядерного взрыва.
«Хочу сказать, исходя из своего опыта и здравого смысла, что ни одна из станций мира не защищена от войны. Современные ракеты легко продырявят, пробуравят и пробьют контайнменты гермообъёма», — отметил Чудаков на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, удары по атомной энергетике недопустимы, поскольку приводят к разрушению конструкций и радиоактивному загрязнению местности. Он также пояснил, что проектные решения полностью исключают инциденты, связанные с реактивностью, подобные аварии на Чернобыльской АЭС. Тем не менее разрушение инфраструктуры станции может привести к рассеиванию радиоактивных материалов на большие территории.
«Ядерного взрыва не получишь. Инциденты с реактивностью исключены проектами. Но загрязнения, к сожалению, здесь будет больше, чем от атомного взрыва», — заключил он.
Заявление Чудакова прозвучало на фоне растущей напряжённости в регионе и опасений, что военные действия могут затронуть критически важные объекты атомной инфраструктуры.
Ранее в Иране очевидцы зафиксировали столб густого дыма над городом, где ведётся строительство атомной электростанции. В СМИ появилась фотография, на которой люди в спецодежде, предположительно, рабочие стройки наблюдают за поднимающимся в небо дымом вдали от объекта. Обстоятельства инцидента пока не уточняются.