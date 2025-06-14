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14 июня, 19:07

В Иране заметили столб дыма рядом с АЭС

YJC: Над городом, где находится иранская АЭС, поднимается столб дыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

В Иране сообщают о столбе дыма над городом, где строится АЭС. Об этом пишет агентство YJC.

Журналисты распространили фотографию в одежде строителей. Все они разглядывают столб дыма, поднимающийся в небо в отдалении.

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Напомним, что в ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанесла удары по целям на территории Ирана, в число которых входила и объекты ядерной энергетики, в частности — в Натанзе. Атака уничтожила наземные цеха этого предприятия, в которых уран обогащался до 60%. В МАГАТЭ позже сообщили, что видят некоторый уровень радиоактивного загрязнения в Натанзе, но он невысок, его можно контролировать, а показатели радиации за пределами объекта остаются в норме. Иранское руководство вскоре подтвердило эту информацию.

Юрий Лысенко
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