Инспекторы МАГАТЭ рассказали о выстрелах около Запорожской АЭС
Гросси: Находящиеся на ЗАЭС инспекторы МАГАТЭ сообщили о звуках выстрелов
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Находящиеся на Запорожской АЭС сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) несколько раз слышали звуки выстрелов. Предположительно, они были направлены на беспилотники, атаковавшие учебный центр станции. Об этом рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Группа [инспекторов] МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, <…> сегодня неоднократно слышала звуки выстрелов, которые, по-видимому, были сделаны по БПЛА, предположительно, атаковавшим учебный центр объекта, затем последовали звуки многочисленных взрывов», — сказал Гросси.
Напомним, что сегодня, 5 июня, украинские войска вновь нанесли удары дронами по учебно-тренировочному центру ЗАЭС. В нём расположен единственный в своём роде полномасштабный тренажёр реакторного зала — точная копия блока атомной станции, позволяющая персоналу отрабатывать все возможные сценарии работы и внештатных ситуаций в максимально приближённых к реальности условиях.