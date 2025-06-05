Инспекторы МАГАТЭ рассказали о выстрелах около Запорожской АЭС

Находящиеся на Запорожской АЭС сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) несколько раз слышали звуки выстрелов. Предположительно, они были направлены на беспилотники, атаковавшие учебный центр станции. Об этом рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Группа [инспекторов] МАГАТЭ, базирующаяся на ЗАЭС, <…> сегодня неоднократно слышала звуки выстрелов, которые, по-видимому, были сделаны по БПЛА, предположительно, атаковавшим учебный центр объекта, затем последовали звуки многочисленных взрывов», — сказал Гросси.