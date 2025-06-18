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Регион
18 июня, 20:56

Путин сообщил, что Россия против торговых войн и ограничений

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва против торговых войн и ограничений. Главная задача ПМЭФ — совместно найти решения для преодоления этих вызовов и изменить ситуацию в глобальной экономике, уверен глава государства.

По словам президента, Россия выступаем за справедливый миропорядок, который не меняется в силу политической конъюнктуры. Путин счёл обоснованными прогнозы о замедлении мировой торговли из-за конфликтов и торговых войн.

«Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, имеют под собой определённые основания», — сказал российский лидер на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Для Путина сыграли фрагменты «Жизни за царя» и «Города над вольной Невой»
Для Путина сыграли фрагменты «Жизни за царя» и «Города над вольной Невой»

Напомним, что журналисты информагентств США, Британии, Франции участвуют во встрече с Путиным. Среди участников — руководители ведущих западных СМИ. Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Алена Пенчугина
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