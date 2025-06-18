Для Путина сыграли фрагменты «Жизни за царя» и «Города над вольной Невой»

Президент России Владимир Путин стал одним из первых гостей, посетивших зал консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова после завершения реставрации. Для главы государства организовали специальное выступление с участием симфонического оркестра и академического хора.

Специальное выступление для Владимира Путина. Видео © Life.ru

Симфонический оркестр открыл программу полонезом из «Евгения Онегина» — оперы Чайковского, окончившего эту консерваторию. Следом прозвучала хоровая сцена «Славься» из «Жизни за царя» Глинки. От классического репертуара исполнители перешли к эстрадным и джазовым интерпретациям. Среди них — импровизация на тему песни Соловьёва-Седого «Город над вольной Невой», а также вокальное соло Симеона Асеева в композиции Пахмутовой «Зачарованная даль».