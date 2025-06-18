Для Путина сыграли фрагменты «Жизни за царя» и «Города над вольной Невой»
Специальное выступление для Владимира Путина. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин стал одним из первых гостей, посетивших зал консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова после завершения реставрации. Для главы государства организовали специальное выступление с участием симфонического оркестра и академического хора.
Специальное выступление для Владимира Путина. Видео © Life.ru
Симфонический оркестр открыл программу полонезом из «Евгения Онегина» — оперы Чайковского, окончившего эту консерваторию. Следом прозвучала хоровая сцена «Славься» из «Жизни за царя» Глинки. От классического репертуара исполнители перешли к эстрадным и джазовым интерпретациям. Среди них — импровизация на тему песни Соловьёва-Седого «Город над вольной Невой», а также вокальное соло Симеона Асеева в композиции Пахмутовой «Зачарованная даль».
Напомним, ранее Путин лично посетил консерваторию и детально изучил результаты реставрационных работ. Работы начались в 2012 году, а с 2015-го здание находится на реконструкции. Несмотря на планы завершить работы к 2019 году, процесс неоднократно прерывался. В январе президент пообещал лично приехать и сдержал слово.