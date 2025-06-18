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18 июня, 19:59

Путин лично проверил ремонт Петербургской консерватории

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин посетил отреставрированную Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. Президент РФ осмотрел здание и детально изучил результаты реставрационных работ в историческом комплексе. Во время визита глава государства прослушал выступление пианиста Ильи Папояна и выразил признательность артисту, пожав ему руку.

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Работы в консерватории начались в 2012 году, а с 2015-го здание находится на реконструкции. Несмотря на планы завершить работы к 2019 году, процесс неоднократно прерывался. В прошлом году вице-премьер России Марат Хуснуллин отчитался о завершении реставрации. В январе президент пообещал лично приехать и посмотреть на результат.

В результате комплексной реставрации консерватории вернули первоначальный светло-бежевый цвет, утраченный в 1960-х годах. В домовой церкви воссозданы старинные росписи конца XIX века, а в Большом зале Рубинштейна теперь предусмотрена система переменной акустики, адаптирующаяся под разные музыкальные стили.

Санкт-Петербургская государственная консерватория была основана 8 сентября 1862 года, среди выдающихся её выпускников Пётр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Юрий Темирканов и Валерий Гергиев.

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Алена Пенчугина
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