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Регион
18 июня, 13:29

Путин начал рабочую программу в Петербурге с совещания по развитию экономики

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) президент РФ Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Обсуждались экономическая политика, её текущее состояние и дальнейшие перспективы в данной сфере.

Кадры первого мероприятия Путина в рамках ПМЭФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Наша главная, важнейшая задачаэто повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и посёлков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее. Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках», — сказал глава государства, открывая совещание.

В ходе встречи были рассмотрены ближайшие шаги и возможные изменения в законодательстве, которые помогут улучшить и расширить работу правительства по развитию экономики, социальной сферы и регионов страны.
Наградные листы и медали отца Владимира Путина показали на ПМЭФ
Наградные листы и медали отца Владимира Путина показали на ПМЭФ

Ранее сообщалось, что на полях ПМЭФ Путин проведёт встречу с представителями ведущих мировых новостных агентств. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что среди приглашённых будут и делегаты от медиаресурсов недружественных стран.

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Ольга Сливченко
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