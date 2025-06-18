Путин начал рабочую программу в Петербурге с совещания по развитию экономики

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) президент РФ Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Обсуждались экономическая политика, её текущее состояние и дальнейшие перспективы в данной сфере.

Кадры первого мероприятия Путина в рамках ПМЭФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Наша главная, важнейшая задача — это повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и посёлков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее. Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках», — сказал глава государства, открывая совещание.

В ходе встречи были рассмотрены ближайшие шаги и возможные изменения в законодательстве, которые помогут улучшить и расширить работу правительства по развитию экономики, социальной сферы и регионов страны.