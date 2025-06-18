Руководители информагентств из недружественных стран встретятся с Путиным на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава государства Владимир Путин встретится с представителями крупнейших мировых информагентств, включая те, что представляют недружественные страны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подтвердив их участие.

Вечером в среду состоится беседа в формате «вопросы-ответы», где обсудят ключевые вопросы внутренней и внешней политики России, а также значимые события на мировой арене, уточнили в Кремле.