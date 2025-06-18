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18 июня, 12:57

Руководители информагентств из недружественных стран встретятся с Путиным на ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава государства Владимир Путин встретится с представителями крупнейших мировых информагентств, включая те, что представляют недружественные страны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подтвердив их участие.

Вечером в среду состоится беседа в формате «вопросы-ответы», где обсудят ключевые вопросы внутренней и внешней политики России, а также значимые события на мировой арене, уточнили в Кремле.

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Напомним, 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) запланирована встреча главы государства Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств. Встреча будет посвящена актуальным вопросам внутренней и внешней политики России, а также важным международным событиям.

Оксана Попова
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