Руководители информагентств из недружественных стран встретятся с Путиным на ПМЭФ
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава государства Владимир Путин встретится с представителями крупнейших мировых информагентств, включая те, что представляют недружественные страны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подтвердив их участие.
Вечером в среду состоится беседа в формате «вопросы-ответы», где обсудят ключевые вопросы внутренней и внешней политики России, а также значимые события на мировой арене, уточнили в Кремле.
Напомним, 18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) запланирована встреча главы государства Владимира Путина с руководителями ведущих международных информационных агентств. Встреча будет посвящена актуальным вопросам внутренней и внешней политики России, а также важным международным событиям.