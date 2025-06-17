В Кремле рассказали об очень насыщенной повестке Путина в преддверии ПМЭФ

На этой неделе президент России Владимир Путин проведёт ряд важных встреч и разговоров, в том числе, международных, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

В среду глава государства обсудит с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф стратегию банка, его позиции на глобальном Юге и итоги российского председательства в объединении.

В четверг Санкт-Петербург станет площадкой для переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. Лидеры рассмотрят ключевые вопросы в узком формате, а затем продолжат диалог за официальным завтраком с делегациями. В тот же день глава государства встретится с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, чтобы обсудить двусторонние связи и напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.