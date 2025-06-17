В Кремле рассказали об очень насыщенной повестке Путина в преддверии ПМЭФ
Путин на этой неделе созвонится с Си Цзиньпинем и встретится с главой Индонезии
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На этой неделе президент России Владимир Путин проведёт ряд важных встреч и разговоров, в том числе, международных, сообщил его помощник Юрий Ушаков.
В среду глава государства обсудит с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф стратегию банка, его позиции на глобальном Юге и итоги российского председательства в объединении.
В четверг Санкт-Петербург станет площадкой для переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. Лидеры рассмотрят ключевые вопросы в узком формате, а затем продолжат диалог за официальным завтраком с делегациями. В тот же день глава государства встретится с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле, чтобы обсудить двусторонние связи и напряженную ситуацию на Ближнем Востоке.
В пятницу президент проведёт беседу с заместителем премьера КНР Дин Сюэсяном, отметившим успехи российско-китайского партнерства, а также встретится с советником короля Бахрейна Насером бен Хамадом Аль Халифой, затронув ближневосточную повестку. Завершит неделю вечерняя встреча с главами международных информагентств, где Путин ответит на вопросы о внутренней и внешней политике России, а также глобальных событиях.
Напомним, что ПМЭФ будет проходить с 18 до 21 июня. География участников ПМЭФ-2025 охватывает 140 стран, от которых уже подтверждено присутствие 20 тысяч представителей. Одним из наиболее ярких событий станет выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии. В ходе работы ПМЭФ будут подняты вопросы, касающиеся углубления внешнеэкономических связей России с другими государствами. Ранее Life.ru поделился первыми кадрами с площадки проведения ПМЭФ-2025.