Уже 20 тысяч представителей 140 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2025

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продолжает подтверждать своё звание главной глобальной площадки для диалога по экономическим вопросам. К настоящему моменту уже 20 000 представителей из 140 стран и территорий подтвердили, что приедут принять участие в мероприятии. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе.

«Это свидетельствует о высокой востребованности Форума как авторитетной площадки, где вырабатываются практические решения, определяющие направления международного сотрудничества и устойчивого развития в новых глобальных условиях», – подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.