Стало известно о планах Путина встретиться с иностранными журналистами перед ПМЭФ

У российского президента Владимира Путина на следующей неделе запланировано участие ПМЭФ-2025, а днём ранее состоится встреча главы РФ с представителями иностранных СМИ. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России-1».