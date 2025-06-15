Стало известно о планах Путина встретиться с иностранными журналистами перед ПМЭФ
Путин встретится с представителями иностранных СМИ накануне участия в ПМЭФ-2025
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
У российского президента Владимира Путина на следующей неделе запланировано участие ПМЭФ-2025, а днём ранее состоится встреча главы РФ с представителями иностранных СМИ. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России-1».
В программе главы РФ предусмотрены и другие мероприятия.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум — 2025 пройдёт в Северной столице с 18 по 21 июня. Участие в мероприятии подтвердили 137 стран и территорий. Ранее в Кремле сообщили, Владимир Путин в процессе выступления на ПМЭФ затронет темы развития российской экономики и международного экономического партнёрства.