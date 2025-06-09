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9 июня, 16:01

Стало известно, сколько стран посетят ПМЭФ в 2025 году

Кобяков: Представители 137 стран подтвердили своё участие в ПМЭФ-2025

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Петербургском международном экономическом форуме 2025 года подтвердили участие представители 137 стран и территорий. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие представители из 137 стран и территорий. ПМЭФ сегодня — это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а давно место для выработки решений, способных давать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства. Важно не только фиксировать эти изменения, но и управлять ими, задавая правильное направление»,сообщил он.

В релизе «Росконгресса» уточняется, что форум посетят главы самых крупных международных организаций, компаний, госструктур и экспертного сообщества. ПМЭФ пройдёт с 18 по 21 июня.

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Ранее Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей предстоящего ПМЭФ-2025. Уже известна тема мероприятия — «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Юрий Лысенко
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