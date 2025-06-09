Стало известно, сколько стран посетят ПМЭФ в 2025 году

«В настоящее время в ПМЭФ подтвердили участие представители из 137 стран и территорий. ПМЭФ сегодня — это не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а давно место для выработки решений, способных давать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства. Важно не только фиксировать эти изменения, но и управлять ими, задавая правильное направление», — сообщил он.