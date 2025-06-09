Путин обратился к участникам и организаторам по случаю открытия ПМЭФ-2025
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Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей грядущего XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Текст обращения главы государства публикует пресс-служба Кремля. Мероприятие состоится с 18 по 21 июня.
«Главная тема Форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов», — сказано в тексте.
Отдельно Путин отметил крепкие отношения России с партнёрами по БРИКС. Он заверил, что объединение продолжит работу по выстраиванию эффективного международного сотрудничества, где нет места дискриминации, диктату и санкциям. Президент добавил, что на форуме будут затронуты темы технологий и цифровой трансформации, создания комфортной среды для жизни и самореализации людей. Участники обменяются мнениями по проблемам, касающимся демографии и производительности труда, науки и образования, здравоохранения и социальной защиты.
Ранее сообщалось, что свыше 92 стран и территорий подтвердили своё участие в Петербургском международном экономическом форуме. Это на 5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Необычайный интерес к повестке ПМЭФ проявляют государств Азии, Африки и Латинской Америки.