«АвтоВАЗ» покажет на ПМЭФ первый кроссовер Lada и секретную новинку
«АвтоВАЗ» планирует показать первый кроссовер Lada 18 июня на ПМЭФ-2025
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«АвтоВАЗ» вновь подтвердил свой статус ключевого партнёра Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), обещая гостям обширную программу. Главным событием станет дебют первого кроссовера Lada, полностью разработанного отечественными инженерами. Историческая презентация флагманской новинки запланирована на 18 июня, сообщила пресс-служба автоконцерна.
Помимо этого, тольяттинский концерн подготовил для публики ещё одну неожиданную премьеру — совершенно новую модель, детали которой пока держатся в секрете. На стенде Самарской области также будет представлена перспективная Lada Iskra. Её появление на рынке намечено на июль 2025 года, что совпадёт с днём рождения автопроизводителя.
Ранее «АвтоВАЗ» запустил серийное производство автомобилей Lada Iskra. Старт продаж запланирован на 20 июля 2025 года. Стоимость новинки пока не раскрывается. По словам производителя, при разработке было внедрено более 1000 новых компонентов.