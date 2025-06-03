«АвтоВАЗ» покажет на ПМЭФ первый кроссовер Lada и секретную новинку

Помимо этого, тольяттинский концерн подготовил для публики ещё одну неожиданную премьеру — совершенно новую модель, детали которой пока держатся в секрете. На стенде Самарской области также будет представлена перспективная Lada Iskra. Её появление на рынке намечено на июль 2025 года, что совпадёт с днём рождения автопроизводителя.