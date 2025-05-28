На крауд-платформу поступило более двух тысяч предложений по темам для ПМЭФ-2025

Свыше двух тысяч предложений по темам для Петербургского международного экономического форума – 2025 (ПМЭФ-2025) зарегистрировано на онлайн-платформе идея.росконгресс.рф. В период с 7-го по 26 мая 670 пользователей активно участвовали в формировании будущей повестки, оставив 2147 уникальных идей и почти 2100 комментариев.

Лидерами среди тематических направлений стали вопросы сохранения населения, здоровья и благополучия (25 % всех предложений), а также создание комфортной и безопасной среды для жизни (16,5 %). Значительное внимание уделено эффективному труду, предпринимательству, возможностям самореализации и цифровой трансформации, каждое из этих направлений набрало около 15 % от общего числа инициатив.

Среди наиболее востребованных микротем выделяются поддержка семей и рождаемости, профилактика заболеваний, развитие ЗОЖ, а также инновации, искусственный интеллект и межрегиональное сотрудничество.

Фонд «Росконгресс» отмечает высокую активность участников, многие из которых уже не первый год вносят свой вклад в повестку форума, укрепляя диалог между обществом и государством. В знак признания 25 авторов самых популярных предложений получат приглашение на ПМЭФ-2025, который состоится с 18-го по 21 июня этого года.