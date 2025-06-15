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Регион
15 июня, 10:48

Путин рассказал, что объединяет народы России

Путин: Общие моральные ценности объединяют народы России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Разные народы России, несмотря на свои этнические и религиозные отличия, объединены общими моральными и нравственными принципами, корни которых уходят в традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго, с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, всё-таки у нас при всём различии религий, этнических различий, всё-таки есть такое общее морально-нравственное начало», — сказал Путин в интервью, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.

По словам главы государства, это начало разделяют практически все народы и этносы России, а в основе морально-нравственных начал находятся традиционные ценности.

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Анастасия Никонорова
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