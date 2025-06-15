Путин рассказал, что объединяет народы России

Разные народы России, несмотря на свои этнические и религиозные отличия, объединены общими моральными и нравственными принципами, корни которых уходят в традиционные ценности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«И русский человек, и вообще все народы России, поскольку мы проживаем на одной территории достаточно долго, с кем-то веками, с кем-то тысячу лет совместно, всё-таки у нас при всём различии религий, этнических различий, всё-таки есть такое общее морально-нравственное начало», — сказал Путин в интервью, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналиста «России 1» Павла Зарубина.