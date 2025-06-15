ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 09:32

Путин рассказал о российской традиции, которая не раз выходила стране боком

Путин: Элемент нашей традиции — всё время всем доверять и передоверяться

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал привычку доверять людям элементом российских традиций. Это произошло во время беседы российского лидера с физиком-ядерщиком Юрием Диковым в Кремле. Видео разговора опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Владимир Путин и Юрий Диков о доверии и российских традициях. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Не верьте врагам! Обманут», — призвал учёный главу государства.

«Нельзя, согласен с вами. Знаете, мы наивные люди все. Я точно говорю: мы все наивные люди. Это, к сожалению, такой элемент нашей традиции — всё время всем доверять и передоверяться», — ответил президент.

Диков согласился с Путиным, сказав, что добро и добродушие действительно взяты за традицию в нашей стране.

«Даже лучшему авто нужен техосмотр»: Путин каждый год выделяет два дня на полный чекап
«Даже лучшему авто нужен техосмотр»: Путин каждый год выделяет два дня на полный чекап

Ранее Владимир Путин раскрыл секрет, которое помогло ему сохранить зрением острым. Около пяти лет назад президент заметил, что стал видеть немного хуже, и ему предложили носить корректирующие очки, но он рассудил, что тогда будет ходить в них всю оставшуюся жизнь и отказался. По мнению главы государства, именно этот осознанный отказ позволил ему сохранить способность свободно читать без вспомогательных средств до сих пор.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar