Путин рассказал о российской традиции, которая не раз выходила стране боком

Президент России Владимир Путин назвал привычку доверять людям элементом российских традиций. Это произошло во время беседы российского лидера с физиком-ядерщиком Юрием Диковым в Кремле. Видео разговора опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Владимир Путин и Юрий Диков о доверии и российских традициях. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Не верьте врагам! Обманут», — призвал учёный главу государства.

«Нельзя, согласен с вами. Знаете, мы наивные люди все. Я точно говорю: мы все наивные люди. Это, к сожалению, такой элемент нашей традиции — всё время всем доверять и передоверяться», — ответил президент.

Диков согласился с Путиным, сказав, что добро и добродушие действительно взяты за традицию в нашей стране.