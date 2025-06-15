Путин рассказал о российской традиции, которая не раз выходила стране боком
Путин: Элемент нашей традиции — всё время всем доверять и передоверяться
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал привычку доверять людям элементом российских традиций. Это произошло во время беседы российского лидера с физиком-ядерщиком Юрием Диковым в Кремле. Видео разговора опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Владимир Путин и Юрий Диков о доверии и российских традициях. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Не верьте врагам! Обманут», — призвал учёный главу государства.
«Нельзя, согласен с вами. Знаете, мы наивные люди все. Я точно говорю: мы все наивные люди. Это, к сожалению, такой элемент нашей традиции — всё время всем доверять и передоверяться», — ответил президент.
Диков согласился с Путиным, сказав, что добро и добродушие действительно взяты за традицию в нашей стране.
Ранее Владимир Путин раскрыл секрет, которое помогло ему сохранить зрением острым. Около пяти лет назад президент заметил, что стал видеть немного хуже, и ему предложили носить корректирующие очки, но он рассудил, что тогда будет ходить в них всю оставшуюся жизнь и отказался. По мнению главы государства, именно этот осознанный отказ позволил ему сохранить способность свободно читать без вспомогательных средств до сих пор.