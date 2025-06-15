Путин раскрыл секрет, который помог ему сохранить остроту зрения
Путин заявил, что у него хорошее зрение из-за отказа от очков
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Президент России Владимир Путин поделился любопытным личным опытом, касающимся сохранения остроты зрения. Несколько лет назад, столкнувшись с незначительным ухудшением, он получил рекомендацию использовать корректирующие очки.
Глава государства рассказал, что зрение у него всегда было отменным, но около пяти-шести лет назад видеть он стал немного хуже.
«Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю: «Ну если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — поведал он в беседе с Героями Труда и лауреатами госпремий.
По мнению президента, именно этот осознанный отказ позволил ему сохранить способность свободно читать без вспомогательных средств до сих пор. Присутствовавший на встрече офтальмолог Георгий Столяренко прокомментировал такой неординарный подход, отметив, что работает это не совсем так.
«Я не знаю, так или нет, но действует! Свободно читаю без всяких проблем», — с улыбкой ответил Путин.
Интересно, прочитал ли Путин предсказания Будды о России из книги, которую ему в марте подарил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Он также назвал российского политика королём и предположил, что они с ним уже встречались в прошлой жизни.