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4 марта, 14:47

Премьер Мьянмы подарил Путину книгу 1942 года с предсказаниями Будды о России

Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Обложка © Life.ru

Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле сделал ему неожиданный подарок. Политик передал российскому лидеру две книги, одна из которых содержала русский текст. В книге 1942 года описываются отношения короля Мьянмы и российского царя, а также предсказания Будды о России.

Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Фото © Life.ru

Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Фото © Life.ru

Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Фото © Life.ru

Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Фото © Life.ru

Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Фото © Life.ru

Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Фото © Life.ru

«Пользуясь случаем, я хочу рассказать вам одну историю, эта история касается наших стран. Эту книгу выпустили в 1942 году, это оригинал», — пояснил премьер Мьянмы.

Хлайн назвал Путина королём и предположил, что они уже могли встречаться в прошлой жизни. Российский лидер поблагодарил коллегу и назвал подарок очень необычным.

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Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились в Кремле для проведения переговоров. Российский лидер тепло поприветствовал зарубежного политика и поблагодарил его за слонов, которые были подарены Мьянмой Москве в часть крепких дипломатических отношений.

Татьяна Миссуми
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