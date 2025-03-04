Премьер Мьянмы подарил Путину книгу 1942 года с предсказаниями Будды о России
Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Обложка © Life.ru
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле сделал ему неожиданный подарок. Политик передал российскому лидеру две книги, одна из которых содержала русский текст. В книге 1942 года описываются отношения короля Мьянмы и российского царя, а также предсказания Будды о России.
Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Фото © Life.ru
Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Фото © Life.ru
Премьер Мьянмы подарил книги Владимиру Путину. Фото © Life.ru
«Пользуясь случаем, я хочу рассказать вам одну историю, эта история касается наших стран. Эту книгу выпустили в 1942 году, это оригинал», — пояснил премьер Мьянмы.
Хлайн назвал Путина королём и предположил, что они уже могли встречаться в прошлой жизни. Российский лидер поблагодарил коллегу и назвал подарок очень необычным.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились в Кремле для проведения переговоров. Российский лидер тепло поприветствовал зарубежного политика и поблагодарил его за слонов, которые были подарены Мьянмой Москве в часть крепких дипломатических отношений.