«Даже лучшему авто нужен техосмотр»: Путин каждый год выделяет два дня на полный чекап

Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый год выделяет два дня на тщательную проверку своего здоровья. Речь об этом зашла в беседе с Героями Труда и лауреатами госпремий.

Президент поделился, что столкнулся с небольшими проблемами со зрением несколько лет назад, но решил обойтись без очков, чтобы не привыкать к ним, и сейчас зрение его не беспокоит.