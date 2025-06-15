ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 09:07

«Даже лучшему авто нужен техосмотр»: Путин каждый год выделяет два дня на полный чекап

Путин рассказал, что ежегодно проходит чекап здоровья

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый год выделяет два дня на тщательную проверку своего здоровья. Речь об этом зашла в беседе с Героями Труда и лауреатами госпремий.

Президент поделился, что столкнулся с небольшими проблемами со зрением несколько лет назад, но решил обойтись без очков, чтобы не привыкать к ним, и сейчас зрение его не беспокоит.

Позднее в ходе встречи один из присутствующих подчеркнул: «Но техосмотр нужен самому лучшему автомобилю». В ответ на это Путин заверил, что сам регулярно проходит диспансеризацию: «Каждый год чекап. Целые двое суток этому посвящаю каждый год».

Путин раскрыл секрет, который помог ему сохранить остроту зрения
Путин раскрыл секрет, который помог ему сохранить остроту зрения

Ранее Путин уже заявлял, что регулярно проходит обследования в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Также несколько дней назад он принял участие в открытии медицинских объектов в пяти регионах России по видеосвязи.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar