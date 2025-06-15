«Даже лучшему авто нужен техосмотр»: Путин каждый год выделяет два дня на полный чекап
Путин рассказал, что ежегодно проходит чекап здоровья
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что каждый год выделяет два дня на тщательную проверку своего здоровья. Речь об этом зашла в беседе с Героями Труда и лауреатами госпремий.
Президент поделился, что столкнулся с небольшими проблемами со зрением несколько лет назад, но решил обойтись без очков, чтобы не привыкать к ним, и сейчас зрение его не беспокоит.
Позднее в ходе встречи один из присутствующих подчеркнул: «Но техосмотр нужен самому лучшему автомобилю». В ответ на это Путин заверил, что сам регулярно проходит диспансеризацию: «Каждый год чекап. Целые двое суток этому посвящаю каждый год».